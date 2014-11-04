З'явилося відео затримання журналістки LifeNews у Києві

Кореспондента російського телеканалу LifeNews Євгенію Змановську затримали в центрі Києва. Вона повинна була висвітлювати проросійський мітинг "Слов'янський марш", проведення якого було заплановано в столиці, але який так і не відбувся.

Журналістку затримали для з'ясування особи, а потім відпустили.

Читайте такожПравоохоронці затримали в Києві журналіста російського телеканалу LifeNews “У оператора паспорт був при собі, а журналістці довелось почекати, поки її колега привезе її паспорт. Після перевірки документів ніяких претензій до їхніх власників у міліції немає, тим більше, депортувати їх ніхто не збирається”, - зазначили в главку міліції.

Як видно з відео, звернули увагу міліції на "колегу" українські журналісти, які її оточили і почали ставити питання про російську пропаганду. Зокрема, їй пообіцяли показати "ангар з рабами".