МЗС перевіряє інформацію про затримання українських миротворців у Конго
13:16, 27 листопада 2014Політика
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Міністерство закордонних справ (МЗС) України перевіряє інформацію про затримання шістьох українських миротворців місії ООН в Демократичній Республіці Конго.
МЗС перевіряє дані про затримання українських миротворців у Конго / Wikipedia
Про це повідомив речник МЗС Євген Перебийніс, передае радіо "Свобода".
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Як повідомило раніше агентство Assotiated Press, затримання були проведені в аеропорту міста Гома, поблизу кордону з Руандою. Крім українців, нібито затриманий місцевий постачальник військової форми.
У Демократичній Республіці Конго наразі перебуває понад 20 тис. військовослужбовців миротворчої місії ООН.
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