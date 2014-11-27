МЗС перевіряє інформацію про затримання українських миротворців у Конго

Міністерство закордонних справ (МЗС) України перевіряє інформацію про затримання шістьох українських миротворців місії ООН в Демократичній Республіці Конго.

Про це повідомив речник МЗС Євген Перебийніс, передае радіо "Свобода". Читайте такожУкраїнські військові у Ліберії вживають заходів, щоб не захворіти на Еболу Як повідомило раніше агентство Assotiated Press, затримання були проведені в аеропорту міста Гома, поблизу кордону з Руандою. Крім українців, нібито затриманий місцевий постачальник військової форми. У Демократичній Республіці Конго наразі перебуває понад 20 тис. військовослужбовців миротворчої місії ООН.

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