Парубій розповів про “детективну історію” із поданнями генпрокурора на нардепів

Він зазначає, що відбувається свідоме затягування цими депутатами розгляду питання в сесійній залі.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявляє, що у парламенті відбувається “детективна історія” з поданнями генерального прокурора Юрія Луценка на притягнення народних депутатів до кримінальної відповідальності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання ВР.

Він зазначив, що як тільки надійшли подання на народних депутатів України Сергія Дунаєва, Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова до ВРУ, то він запропонував цим депутатам подати письмові пояснення до Комітету ВРУ з питань регламенту та організації роботи ВР в 5-денний термін, як передбачено Регламентом. За його словами, апаратом ВР було зроблено всі необхідні заходи “задля вручення листів голови з відповідними пропозиціями цим народним депутатам. Але в зв’язку з тим, що депутати не перебували на своїх робочих місцях в комітетах, а їх помічники відмовлялись отримувати ці подання, то тепер, зокрема, народний депутат України Дунаєв звернувся до голови ВР зі скаргою, що йому не вручено подання. Парубій повідомляє, що всі намагання вручити документи зафіксовано. Спікер ВР, звертаючись до Колєснікова та Вілкула, заявив, що офіційно повідомляє, що “вони мають змогу особисто одержати копії відповідних подань генпрокурора України у в.о. керівника апарату ВР Петра Боднара — він перебуває зранку до ночі на робочому місці і в нього є ці подання”. Він попросив депутатів не порушувати процедуру і спеціально не затягувати розгляд подань про дачу згоди парламенту на при можливість притягнення їх до кримінальної відповідальності.

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“Маєте бажання захищатись — читайте, пишіть пояснення, пояснюйте свою позицію, але уникати відповідальності це не гідно ні громадянина України, це не гідно народного депутата”, - сказав Парубій.

Він також повідомив, що всім народним депутатам щодо яких надійшли подання, на їхні персональні поштові скриньки надійшли ці подання. Він зазначив, що зокрема Дунаєв спочатку спеціально не отримує подання, а потім наполягає, щоб регламентний комітет не ухвалював ніякого рішення, а без рішення комітету це подання не може розглядатися в сесійній залі.

“Цю методику треба зупинити. Ця технологія працювати не буде”, - наголосив Парубій.

Як повідомляв УНІАН, регламентний комітет ВР повернув до Парубія на народного депутата Дунаєва у зв’язку з тим, що нібито йому не було вручено матеріалів, які стосуються подання генпрокурора. Відповідно у сесійній залі не можливо розглянути подання про позбавлення депутатської недоторканності цього депутата.