Парубій розповів, коли Антикорупційний суд розгляне перші справи

01:30, 08 червня 2018
Політика
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Парубій: вироки Антикорупційного суду змінять країну / фото УНІАН

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Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій, пише ТСН.

За його словами, після ухвалення парламентом закону про суд, він та президент Петро Порошенко звернулися до міжнародних організацій, які мають подавати своїх кандидатів в громадську раду міжнародних експертів, щоб вони якомога швидше зробили це.

"Я впевнений, що наступного року ми будемо свідками перших справ цього суду. І повірте мені, це будуть вироки, якими буде пишатися вся Україна. Це будуть вироки, які змінять нашу країну", - заявив Парубій.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада у четвер, 7 червня, ухвалила поданий президентом закон про Вищий антикорупційний суд.

Законом передбачено, що за ініціативою не менш як трьох членів Громадської ради міжнародних експертів вона спільно з Вищою кваліфікаційною комісією суддів розглядає питання відповідності кандидата на посаду судді Антикорупційного суду.

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Теги: #Верховна Рада#Андрій Парубій#антикорупційний суд