Парубій підписав звернення до міжнародної спільноти про посилення санкції проти РФ через вирок Сущенку

17:05, 09 червня 2018
Політика
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Парубій підписав звернення до міжнародної спільноти про посилення санкції проти РФ через вирок Сущенку / фото УНІАН / Роман Цимбалюк

Голова парламенту Андрій Парубій підписав звернення Верховної Ради до міжнародної спільноти щодо посилення санкції проти Росії через вирок московського суду у справі протиправно утримуваного в Росії українського журналіста Романа Сущенка.

Про це Парубій повідомив у Twitter.

“Україна ніколи не визнає вирок Московського суду — 12 років ув’язнення для українського журналіста, кореспондента “Укрінформу” Романа Сущенка, який перебуває в російському полоні. Щойно підписав відповідну постанову Верховної Ради”, - йдеться у дописі.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня ВР звернулася до всіх держав світу, міжнародних організацій та інституцій із закликом запровадити нові санкції проти РФ у зв’язку із продовженням нею порушень прав людини і політичних переслідувань, зокрема протиправним вироком московського суду у справі незаконно утримуваного в Росії журналіста Сущенка.

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ФСБ Росії 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки і звинувативши в шпигунстві.

27 березня цього року Московський міський суд розпочав розгляд справи Сущенка по суті.

Сторона звинувачення просила суд засудити журналіста до 14 років позбавлення волі.

4 червня Московський міський суд засудив Сущенка до 12 років ув’язнення в колонії суворого режиму.

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Теги: #санкції проти Росії#Справа Сущенка#Андрій Парубій