Парубій підписав звернення до міжнародної спільноти про посилення санкції проти РФ через вирок Сущенку

7 червня Верховна Рада закликала всі держави світу, міжнародні організації та інституції запровадити нові санкції проти РФ у зв’язку із продовженням нею порушень прав людини і політичних переслідувань, зокрема незаконним засудженням до 12 років ув’язнення українського журналіста Романа Сущенка.

Голова парламенту Андрій Парубій підписав звернення Верховної Ради до міжнародної спільноти щодо посилення санкції проти Росії через вирок московського суду у справі протиправно утримуваного в Росії українського журналіста Романа Сущенка.

Про це Парубій повідомив у Twitter.

“Україна ніколи не визнає вирок Московського суду — 12 років ув’язнення для українського журналіста, кореспондента “Укрінформу” Романа Сущенка, який перебуває в російському полоні. Щойно підписав відповідну постанову Верховної Ради”, - йдеться у дописі.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня ВР звернулася до всіх держав світу, міжнародних організацій та інституцій із закликом запровадити нові санкції проти РФ у зв’язку із продовженням нею порушень прав людини і політичних переслідувань, зокрема протиправним вироком московського суду у справі незаконно утримуваного в Росії журналіста Сущенка.

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ФСБ Росії 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки і звинувативши в шпигунстві.

27 березня цього року Московський міський суд розпочав розгляд справи Сущенка по суті.

Сторона звинувачення просила суд засудити журналіста до 14 років позбавлення волі.

4 червня Московський міський суд засудив Сущенка до 12 років ув’язнення в колонії суворого режиму.