У Москві українського журналіста Сущенка засудили до 12 років колонії суворого режиму (фото, відео)
15:55, 04 червня 2018Політика
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Обинувачення просило суд засудити журналіста до 14 років позбавлення волі.
Сущенко на суді в Москві / фото УНІАН
Московський міський суд засудив українського журналіста Романа Сущенка до 12 років колонії суворого режиму за «шпигунство».
Про це передає власний кореспондент УНІАН в РФ із залу суду.
Рішення оголосив суддя Мосміськсуду Олег Музиченко.
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Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки і звинувативши у шпигунстві.
27 березня цього року Мосміськсуд почав розглядати справу Сущенка по суті.
Обвинувачення просило суд засудити журналіста до 14 років позбавлення волі.
Відео з суду по Сущенко
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