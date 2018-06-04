У Москві українського журналіста Сущенка засудили до 12 років колонії суворого режиму (фото, відео)

Обинувачення просило суд засудити журналіста до 14 років позбавлення волі.

Московський міський суд засудив українського журналіста Романа Сущенка до 12 років колонії суворого режиму за «шпигунство».

Про це передає власний кореспондент УНІАН в РФ із залу суду.

Рішення оголосив суддя Мосміськсуду Олег Музиченко.

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Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки і звинувативши у шпигунстві.

27 березня цього року Мосміськсуд почав розглядати справу Сущенка по суті.

Обвинувачення просило суд засудити журналіста до 14 років позбавлення волі.