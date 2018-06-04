У Москві українського журналіста Сущенка засудили до 12 років колонії суворого режиму (фото, відео)

15:55, 04 червня 2018
Політика
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Сущенко на суді в Москві / фото УНІАН

Про це передає власний кореспондент УНІАН в РФ із залу суду.

Рішення оголосив суддя Мосміськсуду Олег Музиченко.

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Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки і звинувативши у шпигунстві.

27 березня цього року Мосміськсуд почав розглядати справу Сущенка по суті.

Обвинувачення просило суд засудити журналіста до 14 років позбавлення волі.

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Новина в сюжеті: Справа Сущенка
Теги: #суд#Москва#Сущенко