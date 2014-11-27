Антикорупційне бюро може очолити іноземець
15:03, 27 листопада 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко має намір запросити на посаду голови Антикорупційного бюро іноземця.
Порошенко має намір запросити на посаду голови Антикорупційного бюро іноземця / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив, виступаючи у Верховній Раді з позачерговим посланням про зовнішнє і внутрішнє становище України.
Читайте такожПорошенко: Федералізації України не буде«Пропоную запросити на посаду голови Антикорупційного бюро іноземця», - сказав він.
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