Антикорупційне бюро може очолити іноземець

Президент України Петро Порошенко має намір запросити на посаду голови Антикорупційного бюро іноземця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив, виступаючи у Верховній Раді з позачерговим посланням про зовнішнє і внутрішнє становище України. Читайте такожПорошенко: Федералізації України не буде«Пропоную запросити на посаду голови Антикорупційного бюро іноземця», - сказав він.

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