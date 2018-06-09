У Європарламенті закликали українську владу вийти на "КиївПрайд"

35 європарламентаріїв закликали українську владу забезпечити безпеку учасників Маршу рівності 17 червня в Києві.

35 депутатів Європейського парламенту закликали українських лідерів і владу приєднатися до своїх громадян на Марші рівності ЛГБТІ-спільноти, який пройде в Києві 17 червня.

Про це йдеться у відкритому листі 35 депутатів Європарламенту до президента Петра Порошенка, Кабінету міністрів і Верховної Ради, розміщеному на сайті євродепутата Ребекки Хармс. Також українську владу закликали забезпечити безпеку учасників Маршу.

У документі наголошується, що «КиївПрайди» минулих двох років продемонстрували прихильність країни захищати права громадян на мирні зібрання.

«Ми закликаємо українську владу зберегти мир цього року 17 червня і забезпечити безпеку на майбутньому «КиївПрайд», - написали депутати.

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Вони також закликали владу України завершити роботу щодо захисту прав представників ЛГБТІ-спільноти. Євродепутати нагадали, що Україна залишається однією з останніх у Європі країн, в якій представників ЛГБТІ-спільноти не захищають жодні закони.

«Великі зміни часто починаються із символічних жестів. Ми закликаємо українських лідерів і владу приєднатися до своїх громадян на «КиївПрайді» 17 червня. Зробіть історію і станьте разом з українцями, які йдуть до демократії в нашій європейській сім'ї», - написали євродепутати.

Як повідомляв УНІАН, представники Міжнародного форуму ЛГБТІ-спільноти (лесбіянок, геїв, бісексуалів, трансгендерів та інтерсексуалів) очікують, що в запланованому на 17 червня в центрі Києва Марші рівності візьмуть участь 5 тис. осіб. Марш рівності розпочнеться о 9.00 біля Національної опери України.