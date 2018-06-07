В Києві 17 червня пройде Марш рівності "КиївПрайд-2018"

Марш рівності розпочнеться о 9:00 біля Національної опери України.

17 червня, у неділю, в Києві відбудеться Марш рівності "КиївПрайд".

Про це повідомляє сайт організації. Цього року прайд триватиме з 8 до 17 червня, розпочнеться з насиченої кіно-програми, міститиме дискусійні та розважальні івенти і закінчиться традиційним Маршем рівності.

Що означає Марш рівності?

Гасло цьогорічного маршу: "Країна вільних - будь собою".

"Що ми вкладаємо у цей меседж? Це меседж про те, що Україна, Київ, інші міста, тому що у Марші рівності візьмуть участь люди з різних міст, - це ті люди, які виступають за свободу. Що ми в це вкладаємо? Знову ж, ми виступаємо проти того, щоб когось інакшували, дикримінували і утискали. І Марш рівності цього року якраз буде про це. Це буде найвільніша подія цього року, і ми хочемо розширювати ці рамки свободи для того, щоб, по-перше, ЛГБТ-спільнота в Україні була почута, але з іншого боку і в цей же момент, могли бути почутими інші групи, які дискриміновані, і які можуть приєднуватись до Маршу рівності 17 червня", - сказав голова PR-департаменту «КиївПрайд2018» Тимур Левчук.

Кому можна взяти участь в Марші?

Участь можуть взяти усі бажаючі. Також організатори пропонують заздалегіть зареєструватися для участі в марші, щоб ознайомитись з безпековою інструкцією, отримати інформацію про час та місце проведення маршу трохи раніше, ніж вона буде оголошена публічно та отримати детальну інформацію про шляхи і способи відходу після завершення Маршу.

Де пройде Марш?

Приблизно за тиждень до Маршу повідомлять про деталі заходу, які поки що не оголошуються через загрози безпеки. Організатори просять учасників зарезервувати час у неділю, з 8:00 до 13:00 для участі в Марші (це включає дорогу в обидва боки).

Наразі стало відомо, що Марш рівності розпочнеться о 9.00 біля Національної опери України. Подальший маршрут буде оголошений незабаром.

Скільки людей будуть приймати участь?

Представники Міжнародного форуму ЛГБТКІ-спільноти (лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів та інтерсексуалів) очікують, що у запланованому на 17 червня у центрі Києва Марші рівності візьмуть участь 5 тис. осіб.

Які гарантії безпеки?

Директор громадської організації «КиївПрайд» Руслана Панухник розказала, що організатори маршу провели декілька зустрічей з представниками Національної поліції і столичної влади. На зустрічах було узгоджено "заходи безпеки та гарантування громадського порядку", зауважила Панухник.

Знову ж таки, радимо зареєструватися для участі в марші, щоб ознайомитись з безпековою інструкцією та отримати детальну інформацію про шляхи і способи відходу після завершення Маршу.

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Раніше повідомлялося, що в минулому році в марші взяли участь не менше 2 тисяч людей. В ході брали участь не тільки представники ЛГБТ-спільноти, а також іноземні дипломати, члени правозахисних організацій та звичайні громадяни.

Також в 2017 році напередодні проведення Маршу Рівності в Києві хакери зламали сайт ЛГБТ-організації "Гей-альянс Україна", учасникам погрожували розправою. Крім того, націоналістичні сили не вважають проведення маршу ЛГБТ-спільноти захистом прав людей і намагалися його заблокувати.