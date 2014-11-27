Наступне засідання Ради відбудеться 2 грудня

Наступне засідання Верховної Ради України відбудеться 2 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ВР Володимир Гройсман, закриваючи сьогоднішнє засідання парламенту.

Він зазначив, що у вівторок засідання розпочнеться о 10-й годині.

Читайте такожТурчинов хоче щоразу бачити в Раді аншлаг

Як повідомляв УНІАН, народні депутати запланували 2 грудня провести голосування за призначення складу Кабінету міністрів України.

Також очікується, що 2 грудня призначить заступників голови ВР та визначиться з персональним складом парламентських комітетів.