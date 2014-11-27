Наступне засідання Ради відбудеться 2 грудня
16:04, 27 листопада 2014Політика
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Також очікується, що 2 грудня призначить заступників голови ВР та визначиться з персональним складом парламентських комітетів.
Верховна Рада збереться вже у наступний вівторок / Фото УНІАН
Наступне засідання Верховної Ради України відбудеться 2 грудня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ВР Володимир Гройсман, закриваючи сьогоднішнє засідання парламенту.
Він зазначив, що у вівторок засідання розпочнеться о 10-й годині.
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Як повідомляв УНІАН, народні депутати запланували 2 грудня провести голосування за призначення складу Кабінету міністрів України.
Також очікується, що 2 грудня призначить заступників голови ВР та визначиться з персональним складом парламентських комітетів.
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