Яценюк пояснив свій вибір кандидатур можливих майбутніх міністрів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

Яценюк зазначив, що ще два тижні тому публічно звернувся до учасників майбутньої коаліції із пропозицією надати свої кандидатури до складу нового уряду.

Він підкреслив, що учасники парламентської коаліції повинні не лише працювати у парламенті, але й поширювати свою відповідальність на уряд, делегувавши туди представників.

“Я так розумію, що, напевно, політичні сили були зайняті, оскільки переконаний, що всі готові нести відповідальність за країну і ніхто в парламенті не відсидиться. Всі йшли для змін, тому важливо, щоб такі зміни виконувалися конкретними людьми”, - зазначив прем'єр-міністр.

Відтак Яценюк оприлюднив список кандидатур, яких пропонує на посади в новому Кабінеті міністрів “Народний фронт”. Так, на посаду віце-прем'єр-міністра, міністра регіонального розвитку Яценюк запропонував Володимира Гройсмана, який на сьогодні обіймає цю посаду. “Вважаю, що в новому уряді Володимир Гройсман повинен обіймати посаду віце-прем'єр-міністра України, міністра регіонального розвитку. Він - сильна і талановита людина, розпочав підготовку процесів децентралізації, він себе зарекомендував як достойна і фахова людина”, - сказав глава уряду.

Віце-прем'єр-міністром з питань агропромислової політики запропоновано представника “Самопомічі” Івана Мірошниченка.

“Ми вважаємо, що для розвитку ключового економічного потенціалу України, яка є гравцем на світовому продовольчому ринку, має бути відповідна посада віце-прем'єр-міністра. Іван Мірошниченко, який є в списку “Самопомічі”, є фаховою людиною на аграрному ринку і може обійняти цю посаду”, - сказав Яценюк.

Віце-прем'єр-міністром з гуманітарних питань, за словами Яценюка, має стати представник “Батьківщини” Ігор Жданов.

“Пропонуємо звернутися до наших партнерів з “Батьківщини”, щоб віце-прем'єр-міністром з гуманітарних питань делегувати Ігоря Жданова. Ігор пройшов з нами весь Майдан, кандидат наук, працював в ряді дослідницьких та експертних центрів, в РНБО”, - зазначив Яценюк.

Крім того, Яценюк заявив, що його політична сила пропонує залишити на посаді міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

“Ми пройшли з ним найскладніші часи. Сформовано Національну гвардію під його керівництвом, започатковано реформу МВС. Вважаю, що Арсен Борисович має завершити те, що розпочав на посаді міністра”, - сказав Яценюк.

На посаду міністра фінансів Яценюк запропонував нинішнього заступника міністра фінансів Віталія Лісовенка: “Я пропоную, щоб міністр фінансів у нас відповідав за державні фінанси, а не фінанси партії. Саме тому на посаду міністра фінансів пропонується виключно англомовний технократ, який зараз проводить всі переговори з МВФ і обіймає посаду заступника міністра - Віталій Лісовенко”.

На посаді глави Міністерства юстиції Яценюк запропонував залишити нинішнього міністра Павла Петренка: “Він розпочав реальні зміни в міністерстві, викорінена корупція в реалізації арештованого майна, запроваджені публічні та прозорі тендери, змінено систему реєстрації майна, внесені до парламенту зміни до законодавства щодо правової та судової реформи. Тому Павло Петренко має надалі продовжувати свою роботу”.

Також Яценюк запропонував, щоб Міністерство агропромислового комплексу очолив Леонід Козаченко. “Просив би “Блок Петра Порошенка” на цю посаду делегувати Леоніда Козаченка. Це досвідчений фахівець, його знають у світі, він знає, що таке світова аграрна політика, продовольча безпека, знає, як керувати міністерством”, - сказав прем’єр.

На посаду міністра економіки “Народний фронт” пропонує кандидатуру Дмитра Шимківа. “Ця людина безпосередньо відповідає в Адміністрації президента за підготовку плану реформ. Президентська стратегія-2020 може стати дуже доброю основою для подальших довгострокових реформ. І ми би просили на посаду міністра економіки, щоб “Блок Петра Порошенка” розглянув його кандидатуру”, - підкреслив Яценюк.

Крім того, Яценюк пропонує залишити на посаді міністра освіти та науки Сергія Квіта: “Ми разом готували закон про вищу освіту, на порядку денному закон про дошкільну освіту та інші закони, і Сергій Миронович може реалізувати зміни в системі освіти. Також ми просимо “Блок Петра Порошенка” делегувати Сергія Мироновича до складу Кабінету міністрів”.

На посаду міністра палива та енергетики Яценюк запропонував призначити нинішнього голову НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва: “Будемо пропонувати на посаду міністра енергетики англомовного технократа, який зарекомендував себе у реформуванні “Нафтогазу”, - Андрія Коболєва”.

Також Яценюк пропонує залишити на своїй посаді діючого міністра культури Євгена Ніщука: “Ця людина повинна і далі нести українську культуру і розвивати її на посаді міністра культури”.

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Міністром охорони здоров'я “Народний фронт” пропонує призначити нинішнього виконуючого обов'язки міністра Василя Лазоришинця: “На поточному етапі іншого, ніж Василь Васильович Лазоришинець, я не бачу. Він стає о 6-й ранку, робить операцію, а потім їде керувати міністерством. Він за останні декілька десятків днів почав робити те, що не робилося місяцями відстороненим міністром. Він єдиний, на відміну від колишнього міністра, постійно їздить в зону АТО, щоб забезпечити там медицину”.

На посаду міністра соціальної політики Яценюк попросив “Блок Петра Порошенка” висунути кандидатуру Павла Розенка: “Ця людина вносила багато пропозицій, він уміє критикувати і пропонувати, у нього є досвід роботи в уряді”.

Крім того, Яценюк зазначив, що його політична сила бачить на посаді міністра молоді та спорту Дениса Силантьєва, чемпіона світу з плавання з України: “Це перший чемпіон світу з плавання в незалежній Україні Денис Силантьєв. Цю людину знає весь світ”. Яценюк запропонував Радикальній партії внести кандидатуру Силантьєва.

На посаду міністра екології Яценюк запропонував “Самопомічі” висунути Ганну Гопко. “Потрібно провести всеохоплюючі реформи у міністерстві, оскільки на сьогодні це одне із міністерств, де сконцентрована корупційна складова, неефективний менеджмент, контролюючі функції, не притаманні цьому міністерству. Дозвольте запропонувати на цю посаду людину, яка займається реформами, захистила дисертацію на екологічну тематику - Ганну Гопко”, - зазначив прем’єр.

Також Яценюк заявив, що у його політичної сили є кадрова пропозиція на посаду керівника Держкомтелерадіо - ним має стати Юрій Стець. Яценюк зазначив, що на базі Держкомтелерадіо має бути створено нову інституцію, яка забезпечуватиме проукраїнську інформаційну політику як в Україні, так і за кордоном.

“Тому прошу “Блок Петра Порошенка” розглянути питання щодо призначення на керівника Держкомтелерадіо Юрія Стеця», - сказав він.

Разом з тим Яценюк зазначив, що на сьогодні у його політичної сили поки що немає пропозиції щодо кандидатури міністра інфраструктури. “По Міністерству інфраструктури потрібно провести дискусію”, - зазначив Яценюк.

Також він заявив, що у його політичної сили є кандидатура на посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської інтеграції, однак поки що “Народний фронт” не оприлюднюватиме прізвище. “Маю думку запросити на цю посаду одного з європейських лідерів, але оголосимо про остаточне рішення після завершення перемовин з тими лідерами, які привели європейські країни до членства в ЄС”, - сказав Яценюк.

Що стосується президентської квоти – посад міністра оборони та міністра закордонних справ, то Яценюк зазначив, що його політичну силу влаштовують нинішні глави цих відомств, призначені Петром Порошенком - Степан Полторак та Павло Клімкін. “Вони отримують цілковиту підтримку нашої політичної сили”, - сказав він.

Підсумовуючи свій кадровий список, Яценюк закликав партнерів по майбутній коаліції поспішати, щоб не затягувати формування нового складу уряду, оскільки від того, як швидко новий уряд стане до роботи, залежить економіка країни, зокрема, і співпраця з Міжнародним валютним фондом.

“У нас немає часу, товариші. Треба терміново формувати уряд. МВФ почне перемовини виключно з новим складом уряду”, - сказав Яценюк.