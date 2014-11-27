Порошенко вважає, що до роботи в уряді необхідно залучати іноземців

Президент України Петро Порошенко виступає за надання можливості іноземцям працювати в Україні на урядових посадах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив, виступаючи у Верховній Раді з позачерговим посланням про зовнішнє і внутрішнє становище України.

«Реформатори усіх часів і народів не цуралися долучати до змін іноземців. У нас зараз багатьом відомствам допомагають закордонні консультанти. Та цього замало. Моя ідея полягає в тому, щоб через зміни в законах надати право залучати на державну службу іноземців, включно аж до членства в уряді. Або розширити коло осіб, яким президент може надавати українське громадянство, причому в прискореному режимі», - зазначив він.

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На думку глави держави, від такого рішення буде подвійна користь: і залучення професіоналів із досвідом роботи у західних країнах, і «страхування» від корупції.