Призначення в Кабмін іноземця може призвести до багатьох проблем - політолог

Голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко вважає, що призначення в уряд іноземця може призвести до багатьох проблем, оскільки людині, яка не знає специфіку українського державного управління, буде важко буде працювати в Кабінеті міністрів України.

Таку думку він висловив у коментарі УНІАН.

«Питання, яке викличе серйозні дискусії, - це пропозиція щоб віце-прем’єром з європейської інтеграції став іноземець, представник однієї з європейських країн», - вважає політолог.

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«Тут нібито є сенс, що людина, яка за власним досвідом знає, що таке європейська інтеграція, краще могла б займатися процесом координації дій з ЄС, але якщо ця людина не знає специфіку українського державного управління – то їй дуже важко буде працювати в уряді», - переконаний Фесенко

«Чи коректно буде призначати в український уряд людину з іноземним громадянством - це викличе дуже серйозні правові та політичні дискусії. Насправді на сьогодні ключові завдання віце-прем’єра з європейської інтеграції будуть пов’язані не з координацією дій з Брюсселем, чим може займатися МЗС, а треба буде координувати діяльність міністерств всередині Кабміну, а от тут необхідне буде знання специфіки механізмів системи державного управління України, і тому я скоріше критично сприймаю цю пропозицію – вона виглядає красиво, але, на жаль, може призвести до багатьох проблем», - резюмує експерт.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні на прес-конференції прем’єр-міністр України Арсеній запропонував політичним силам, які створюють парламентську коаліцію, делегувати на посади міністрів низку конкретних кандидатур.

Так, на посаду віце-прем'єра з регіональної політики Яценюк запропонував делегувати Володимира Гройсмана; на посаду віце-прем’єра з питань АПК – Івана Мірошніченка; на посаду віце-прем’єра з гуманітарних питань – Ігоря Жданова; на посаду міністра внутрішніх справ – Арсена Авакова; на посаду міністра фінансів – Віталія Лісовенка; на посаду міністра юстиції – Павла Петренка; на посаду міністра з питань агрополітики – Леоніда Козаченка; на посаду міністра економіки – Дмитра Шимківа; на посаду міністра освіти і науки – Сергія Квіта; на посаду міністра енергетики - Андрія Коболєва; на посаду міністра культури – Євгена Ніщука; на посаду міністра охорони здоров’я – Василя Лазорищинця; на посаду міністра соціальної політики – Павла Розенка; на посаду міністра молоді і спорту – Дениса Силантьєва; на посаду міністра екології – Ганну Гопко; на посаду голови Держкомтелерадіо – Юрія Стеця.

Що стосується президентської квоти – посад міністра оборони та міністра закордонних справ, - то Яценюк зазначив, що його політичну силу влаштовують нинішні глави цих відомств, призначені Петром Порошенком - Степан Полторак та Павло Клімкін. “Вони отримують цілковиту підтримку нашої політичної сили”, - сказав він.

Щодо кандидатури міністра інфраструктури, то Яценюк зазначив, що з цього приводу потрібно провести дискусію.

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Крім того, прем’єр заявив, що у його політичної сили є кандидатура на посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської інтеграції, однак поки що “Народний фронт” не оприлюднюватиме прізвище. “Маю думку запросити на цю посаду одного з європейських лідерів, але оголосимо про остаточне рішення після завершення перемовин з тими лідерами, які привели європейські країни до членства в ЄС”, - сказав Яценюк.