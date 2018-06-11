"Гітлер зі Сталіним в одному флаконі": експерт назвав Путіна головною загрозою світу

На думку експертів, ступінь загрози світовій громадськості з боку путінської Росії поступово усвідомлюється на Заході.

Голова наглядової ради Фонду "Майдан закордонних справ" і головний редактор сайту BlackSeaNews Андрій Клименко прокоментував можливість зміни влади в Росії в найближчій історичній перспективі.

Про це пише "Главред".

"У Росії ніколи не було спокійної передачі влади. Попередній правитель або помирав сам, або відмежовувався в результаті державного перевороту, або його вбивали. Погляньте на російську історію — добровільно відмовився від влади тільки останній цар, та й то, "добровільно" — це було під тиском", − сказав експерт.

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На думку Клименка, російське суспільство зазнало тотальної зомбіфікації.

"У Росії повністю зазомбоване суспільство (за винятком кількох сотень тисяч людей, які в даному випадку "не роблять погоди" і які масово виїжджають з Росії). З Радянського Союзу виїхати було складно, а з Росії виїхати простіше, тому ми бачимо великий відсоток адекватних людей, які виїжджають з РФ", − висловився він.

Крім того, Клименко вважає, що президент РФ Володимир Путін становить собою "головну загрозу світу".

"Ще в березні 2015 року, виступаючи з доповіддю у Вашингтоні в Atlantic Council про ситуацію в Криму, я сказав, що ми повинні розуміти, що Путін страшніший, ніж ІДІЛ. Путін — це головна загроза світу, тому що це Гітлер і Сталін в одному флаконі. Тоді зі мною, м'яко кажучи, не погодилися. Сьогодні усвідомлення того, що Путін і путінська Росія — це головна загроза миру і світової стабільності, поступово приходить в політичних, військових та експертних колах на Заході", − підсумував експерт.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерт пояснив, чому ейфорія Путіна загрожує Києву.