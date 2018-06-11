"Україна у "кільці": експерт пояснив, чим ейфорія Путіна загрожує Києву

За словами експерта, глава РФ зараз активно діє у країнах ЄС, і у нього все виходить.

Україна вже давно (від самого початку 2014 року), по суті, перебуває в "кільці" Росії.

Таку думку висловив голова наглядової ради Фонду "Майдан закордонних справ" і головний редактор сайту BlackSeaNews Андрій Клименко під час чату для "Главреда".

Він нагадав про заочний допит колишнього командувача Внутрішніх військ генерала Шуляка на суді у справі екс-президента Віктора Януковича. Шуляка запитували щодо планів Росії після того, як екс-президент звернувся до президента РФ Володимира Путіна щодо захисту, вже втікши з території України. Тобто йшлося про плани Росії після того, як 1 березня Федеральні збори РФ дали Путіну дозвіл на використання збройних сил на території України.

"Всі ми тоді вважали, що це фейк — що Росія готова почати окупацію не тільки Криму, але й окупацію інших регіонів України. Шуляк підтвердив, що це був не фейк. Росія була готова до того, щоб на всій території України провести миротворчу операцію", одягнувши на своїх військових блакитні каски миротворців. Тому загроза війни нікуди не поділася", – зазначив Клименко.

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Він наголосив, що при цьому потрібно враховувати, що Путін до недавніх виборів і Путін після виборів — це "вже різні Путіни": "Цей Путін — вже цар, а не обраний менеджер. Це цар, якому його величезна зазомбована країна сказала: "Веди нас, царю-батюшку, куди хочеш. Ми за тобою підемо". Тому він буде більш агресивним".

"Безумовно, він зараз в ейфорії й навіть не стільки від перемоги на виборах, а від того, що йому вдалося "Північним потоком-2" розколоти на дві частини ЄС, цим же проектом розколоти ЄС і США. Йому вдалося отримати тактичну перемогу в Сирії, хто б що не говорив. Якщо подивитися територіально, що було і що стало, і як сьогодні розширилася територія, яка контролюється військами Асада разом з російськими військами, то стає очевидно, що Путін дійсно там здобув, сподіваюся, тимчасову тактичну перемогу", – заявив експерт.

За його словами, Путін активно діє в країнах ЄС, й у нього все виходить.

"Поки він виграє все більше і більше, насамперед, на європейському континенті. Після того, як до нього в Сочі приїжджав Асад, цей кривавий диктатор і вбивця, на наступний день у нього була Меркель, а через кілька днів у Петербург приїжджав Макрон, над яким Путін познущався, як над хлопчиком — мовляв, "якщо вам треба забезпечити вашу безпеку, звертайтеся, ми готові". Весь цей контекст свідчить про те, що Путін в ейфорії, в хорошій позиції, і, безумовно, це створює загрозу для України", – резюмував Клименко.