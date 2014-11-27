В БПП вважають, що кількість депутатів у коаліції збільшиться до 310 осіб

Народний депутат України від "Блоку Петра Порошенка" Олександр Черненко заявляє, що в його політичній силі очікують на збільшення кількості депутатів у парламентській коаліції мінімум до 310 депутатів.

Про це він сказав під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

"У коаліції 302 депутати, і, думаю, їх буде більше. Їх буде 310 і навіть більше", - сказав Черненко.

При цьому він заявив, що не повинно бути думок, що нібито коаліція може повністю монополізувати й узурпувати всі керівні посади в парламентських комітетах.

Читайте такожДо складу коаліції увійшли 302 депутати

"Ні, але давайте, щоб усі інтереси були враховані", - додав Черненко, говорячи про розподіл керівних посад у комітетах ВР.

За його словами, якщо взяти до уваги, що в парламенті майже 420 депутатів, то "проста арифметика каже, що в коаліцію не входить більше 100 депутатів".

Черненко зазначив, що "Опозиційний блок" нараховує 40 депутатів, і ті, хто не увійшли до складу коаліції, за його словами теж мають право отримати можливість очолити ті чи інші комітети.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 листопада, у парламенті восьмого скликання було створено коаліцію “Європейська Україна”, до складу коаліції увійшли 302 народних депутата.

До складу коаліції входять фракції партій «Блок Петра Порошенка», «Народний фронт», «Самопоміч», Радикальної партії та ВО «Батьківщина».