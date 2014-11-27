Порошенко допускає розширення складу парламентської коаліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив, виступаючи у Верховній Раді з позачерговим посланням про зовнішнє і внутрішнє становище України.

«Парламентська коаліція, яку ви сформували, по суті, є конституційною більшістю. Це 302 депутати. Такої коаліції ще не було. До речі, я не маю жодного сумніву в тому, що ми можемо ще на кілька депутатів зрости. Це породжує величезну спокусу не чути меншості. І від цього я теж хотів би вас застерегти», - сказав президент.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 листопада, у парламенті восьмого скликання було створено коаліцію “Європейська Україна”, до складу коаліції увійшли 302 народних депутата.

До складу коаліції входять фракції партій «Блок Петра Порошенка», «Народний фронт», «Самопоміч», Радикальної партії та ВО «Батьківщина».