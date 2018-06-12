Журналісти показали шикарні яхти українських політиків (відео)

Якщо взяти човен за 695 тисяч євро, та мінімальні витрати на рік становлять близько 70 тисяч євро, і це – тільки догляд, без врахування вартості палива.

Журналісти показали яхти українських політиків, які відносять до найдорожчих у світі.

Як йдеться в сюжеті програми «Гроші» на телеканалі 1+1, майже у кожного з нардепів є своя яхта.

Діапазон цін на яхти коливається від 20 до 695 тисяч євро. Окрім витрат на придбання яхти, судно потребує грошей на обслуговування, що на рік приблизно становить 10-15% від вартості.

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Якщо взяти човен за 695 тисяч євро, то мінімальні витрати на рік становлять близько 70 тисяч євро, і це – тільки догляд, без врахування вартості палива.

Швартуються такі човни, зазвичай, у спеціально оснащених місцях ­– «маринах» та яхт-комплексах, де вартість зберігання також немаленька. Таких лише на берегах Києва близько десятка.

Журналісти з’ясували, що, наприклад, яхта «аграрного барона» Юрія Косюка, який отримує дотації для свого бізнесу, коштує 180 мільйонів доларів. Михайло Добкін має два катери, його дружина – ще два, а його донька володіє баркасом. Дмитро Добкін придбав скутер.

Також на гідроциклі катається по воді нардеп Артур Палатний, а човник «Монтеррей» за 20 тисяч євро є у нардепа Олександра Третьякова.

Депутатка Оксана Білозір на ім’я свого чоловіка декларує два водних мотоцикла – за понад 40 тисяч євро та за 140 тисяч гривень.

Журналісти зазначають, що це список «насправді нескінчений».