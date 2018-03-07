Рекордсмен з отримання допомоги з держбюджету МХП Юрія Косюка планує отримати нові дотації, розширюючи виробництво

Компанія «Миронівський хлібопродукт» Юрія Косюка, що отримала за підсумками минулого року більше шести мільярдів гривень чистого прибутку, знову претендує на отримання рекордної допомоги з держбюджету.

Абсолютний лідер з отримання дотацій з держбюджету у минулі роки - агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» (МХП) Юрія Косюка - в 2018 році планує ввести в експлуатацію два нових об'єкти.

Це дасть можливість найбільшому і науспішнішому виробнику курятини в Україні претендувати на отримання великих сум дотацій з державного бюджету вже в поточному році.

Про це повідомила у своєму коментарі для УНІАН фінансовий директор холдингу Вікторія Капелюшна.

«Ми вводимо в експлуатацію нові потужності. І відповідно, так, ми будемо подавати, звичайно, на державну дотацію. Чому ні? Яка буде сума виділених дотацій - ми поки не розуміємо. Це сума дуже сильно залежить від того, хто ще буде подавати на цю дотацію, скільки буде претендентів», - зазначила Капелюшна, уточнивши, що мова йде про другу чергу Вінницької птахофабрики та будівництво найбільшого в світі біогазового заводу у Вінницькій області.

За словами фіндиректора, агрохолдинг МХП вже підписав договір з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) про одержання кредиту на суму 25 млн євро на будівництво і введення в експлуатацію біогазової установки потужністю 10 МВт в місті Ладижин (Вінницька область).

Капелюшна зазначила, що гроші від кредитора МХП вже отримує і передбачається, що біогазовий комплекс запуститься вже у другому півріччі 2018 року.

Фіндиректор компанії додала, що МХП також введе в експлуатацію в поточному році другу чергу (1 лінії) Вінницької птахофабрики.

Як повідомляв УНІАН, крім введення в експлуатацію біогазової установки в місті Ладижин (Вінницька область) МХП планує в травні-червні 2018 року запустити другу чергу Вінницького комплексу, що дозволить збільшити обсяг виробництва курятини на 40 тис. тонн в 2018 році та близько 130 тис. тонн при повному завантаженні, а також збільшити доходи на 43%, до 860 млн дол.

Згідно з бюджетом на 2018 рік, програма підтримки тваринництва передбачає 30%-ву виплату компенсацію вартості будівництва нових комплексів, розмір якої може скласти до 500 млн грн на один об'єкт.

Група компаній «Миронівський хлібопродукт» Юрія Косюка вже кілька років є абсолютним лідером з одержання з бюджету аграрних дотацій. Згідно з даними ГФС, тільки за підсумками трьох кварталів 2017 року «Миронівський хлібопродукт» отримав 1,25 млрд грн держпідтримки.

Восени 2017 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман, виступаючи у Верховній Раді та реагуючи на критику з боку народних депутатів з приводу дотування з бюджету в основному великих агрохолдингів, включаючи МХП, пообіцяв змінити механізм розподілу дотації аграріям. Однак поки механізм розподілу дотацій залишається незмінним.

Агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» (МХП) за підсумками 2017 року отримав понад 6 млрд грн чистого прибутку, що в 3,3 рази більше, ніж за 2016 рік. Експортна виручка за 2017 рік склала більше половини всього обсягу продажів – 57%, або 19,1 млрд грн. Роком раніше експорт приніс 56% виручки, або 16,7 млрд грн.

Компанія «Миронівський хлібопродукт» – найбільший виробник м'яса птиці в Україні. Крім птахівництва та суміжних виробництв холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів. Земельний банк компанії складає близько 370 тис. гектарів.