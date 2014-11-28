Клімкін закликав Німеччину прискорити надання допомоги Україні
07:12, 28 листопада 2014Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав уряд Німеччини прискорити надання допомоги Києву у зв'язку з конфліктом на Донбасі.
REUTERS
"Ми знову бачимо пересування російських військ, тому повинні підготуватися до зимового наступу", - заявив Павло Клімкін в інтерв'ю німецькій газеті Bild, передає DW.DE.
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За словами міністра, українським військовослужбовцям невідкладно потрібні дизельні двигуни для транспортних засобів, що перевозять особовий склад. Україна вже відправляла їх у Німеччині. "Тут важливо швидке вирішення питання, Україна терміново потребує збільшення підтримки", - підкреслив дипломат.
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