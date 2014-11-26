Фюле поклав частину провини за конфлікт в Україні на Німеччину

Таку заяву він зробив в інтерв'ю онлайн-виданню журналу Der Spiegel, передає DW.DE. Штефан Фюле зазначив, що підписання Угоди про асоціацію між ЄС і Україною рік тому було зірвано не лише під тиском президента Росії Володимира Путіна, але і через нерішучу позицію європейських країн, зокрема Німеччини, які відмовилися відкрити для України перспективу вступу в Євросоюз.

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"Не можна говорити Україні, Молдові і Грузії, що, з одного боку, вступ у російський Митний союз несумісний із Угодою про асоціацію з ЄС, а з іншого - позбавляти їх можливості вступити в Євросоюз", - заявив Штефан Фюле.

Він нагадав, що восени 2013 року Німеччина та інші європейські держави відмовилися відкрити перспективу вступу в ЄС для України та інших східноєвропейських країн-партнерів і в результаті створили свого роду "санітарний кордон" - буферну зону, на зразок тієї, що після Першої світової війни була створена у Східній Європі між Німеччиною і Радянським Союзом за наполяганням Франції.

"Фактично ми сказали українцям: ми шкодуємо з приводу вашого географічного положення, однак ви не можете йти ні на Схід, ні на Захід", - констатував Штефан Фюле.Він назвав таку позицію "нечуваною", додавши, що вона викликає у нього почуття "глибокого суму".