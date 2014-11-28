Сьогодні з Харкова до Нідерландів вирушить останній літак з тілами пасажирів Boeing-777

Як передає кореспондент УНІАН, відправка голландським військово-транспортним літаком шістьох контейнерів з останками тіл відбудеться близько 11.00.

Читайте такожУламки Боїнга, які лишилися в Україні, не важливі для слідства – НідерландиПеред відправкою в міжнародному аеропорту «Харків» відбудеться церемонія прощання із загиблими пасажирами рейсу МН-17.

У заході візьмуть участь голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута, міністр безпеки та юстиції Королівства Нідерланди Іво Опстельтен, представники міжнародної місії з розслідування катастрофи, керівники силових структур області та інші.

Очікується, що Балута та Опстельтен проведуть брифінг.

Довідка УНІАН. 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів.

24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.