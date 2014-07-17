В Донецькій області терористи збили пасажирський літак. Фото. Відео (оновлюється)

01:28 Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) готова надати допомогу в розслідуванні трагедії малайзійського літака.

00:37 У Києві біля посольства Нідерландів зібралося близько тисячі людей. Шоковані трагедією кияни кладуть квіти, іграшки, запалюють свічки та продовжують мовчки стояти біля будівлі.

00:33 В МЗС створено цілодобовий штаб для звернень рідних загиблих в аварії Боїнга.

00:17 Генсек НАТО глибоко шокований трагедією з малайзійським літаком. Президент Європарламенту вважає, що ЄС має запропонувати допомогу в розслідуванні катастрофи Боїнга-777. У свою чергу, Обама вже запропонував допомогу в розслідуванні аварії Boeing.

00:16 США аналізують траєкторію ракети, щоб встановити, звідки була здійснена атака на малайзійський літак.

23.46 Розвідка США підтверджує, що малазійський літак був збитий ракетою "земля-повітря". Про це пише американське видання The Wall Street Journal.

23:46 Родичі загиблих в авіакатастрофі над Донбасом шоковані трагедією

23:00 СБУ перехопила переговори, в яких терористи доповідають про збитий ними Boeing-777: безліч тіл, озброєння немає.

22:47 Радник міністра МВС Антон Геращенко заявляє, що один із двох "Буків", якими володіють бойовики, нині знаходиться в місті Сніжне на Донеччині, захований за будівлею місцевого супермаркету.

22:45 Російські агентства почали вигадувати, что ціллю України був літак Путіна.

As world talks, Kyiv does what it's become good at, mourning loss w/ sea of flowers. #DutchEmbassy#Ukraine#MH17pic.twitter.com/f6FUGbWnv7 — Paula Chertok (@PaulaChertok) 17 июля 2014

Кияни несуть квіти та свічки до посольства Нідерландів.

22:35 Малазійський літак Боїнг-777, який розбився в Донецькій області, летів над закритим для польотів простором. Про це повідомляє європейська диспетчерська служба Eurocontrol.

22:17 У Боїнгу-777, що розбився на Донбасі, могли бути голландці, французи, британці й американці. За даними МНС Росії, росіян там не було.

21:57 Австрійські ЗМІ повідомляють, що на борту Боїнга було 80 дітей.

21:39 Лідер лібералів Європарламенту Гі Верховстад назвав авіакатастрофу на Донбасі терактом.

21:29 «Украерорух» повідомив, що перед падінням жодних повідомлень з літака Malaysia Airlines не надходило.

21:26 ЗМІ Росії підтвердили, що саме проросійські терористи збили літак.

21:12 Тимчук повідомив, що вдень в районі Сніжного була зафіксована колона терористів з ЗРК «Бук».

21.08 Великобританія зкликає термінову зустріч Радбезу ООН, повідомив постійний представник Британії при организації Марк Лайалл Грант.

20.57Нідерланди приєднаються до розслідування авіакатастрофи Боїнга-777.

20.48 Голова Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу закликав негайно розслідувати обставини аварії малазійського літака.

20:44 “Хочу звернути вашу увагу, що ми це називаємо не інцидентом, не катастрофою, а терористичним актом”, - сказав Порошенко лідерам фракцій і парламентських груп, коментуючи авіакатастрофу над Донеччиною.

20.31 Malaysia Airlines підтвердила, що зв'язок з лайнером був втрачений на українській території приблизно в 50 км від кордону з Росією. На борту, згідно з повідомленням компанії, перебували 280 пасажирів і 15 членів екіпажу. З аеропорту Амстердама літак вилетів за 12.15 за місцевим часом, зв'язок було втрачено в 14.15.

20:09 Літак Малайзійських авіаліній Боїнг-777, що зазнав катастрофи у Донецькій області, вибухнув у повітрі, тіла загиблих розкидало в радіусі 4 кілометрів, рятувальників на місце аварії не пускають терористи, пише радник Сергія Тарути Костянтин Батожський.

19:59 Збройні сили України не здійснювали жодних дій щодо ураження цілей у повітрі, заявляють в РНБО.

19:55 Як виявилося, ватажок терористів Гіркін похвалився, що збив літак в районі Тореза незадовго після падіння малазійського Боїнга.

19.53 Літаки з Нідерландів, які летять на дальній схід, змінюють траекторію польоту, оминаючи Україну.

19.47 Опубліковані перші фото уламків збитого літака

Обломки сбитого террористами авиалайнера Боинг-777 pic.twitter.com/nIM4GoTy3j — ЄВРОМАЙДАН (@euromaidan) July 17, 2014

19.44 Тіла загиблих знайдені в районі Сніжного Донецької області. Уламки літака розкидані на площі приблизно одного кілометра.

19.35 Президент США Барак Обама відправив в Україну своїх представників в зв`язку з авіакатастрофою, передає Reuters.

19.24 Путінські ЗМІ вже намагаються звинуватити у знищенні малайзійського літака Україну

19:23 Президент України Петро Порошенко ініціює створення Державної комісії із залученням фахівців ІКАО та інших міжнародних структур для розслідування трагедії з літаком авіакомпанії «Малайзійські авіалінії» Боінг-777 в Донецькій області.

19.17 В нідерландському аєропорту Схипол ще не має офіційної інформації про падіння в Україні малазійського літака.

19.14 Independent повідомляє про 300 загиблих

REPORTS: 300 dead in Malaysia Airlines crash http://t.co/Onn4FViCbbpic.twitter.com/bTEU3P5R6f — The Independent (@Independent) July 17, 2014

19.12 Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що всі 280 пасажирів, які знаходились на борту і 15 членів екіпажу загинули.

19.07 Прем`єр-міністр Арсеній Яценюк санкціонував проведення розслідування авіакатастрофи, повідомляє Reuters.

18:56 Журналіст Юрій Бутусов з посиланням на джерело в Міноборони пише, що поряд з маршрутом збитого Боїнга летів транспортний Іл-76 української армії. Можливо, терористи або російська ППО схибили.

18.50 Очевидці: речі і пасажирів малазійського Боїнга розкидало по дахах будинків по всьому селищу

Радник міністра МВС Антон Геращенко підтверджує збиття терористами пасажирського літака з ракетного комплексу "Бук" http://t.co/0EkXyQZlCW — ЄвроМайдан (@EuroMaydan) July 17, 2014

18.40 За даними малазійських ЗМІ, на борту літака перебувало 280 пасажирів та 15 членів екіпажу.

18.34 Група "Інформаційний опір" повідомила, що силовики зі складу сил АТО не мають в зоні проведення операції засобів протиповітряної оборони.

18.29 Очевидці опублікували відео лайнера, що впав

18.21 "Украерорух" підтверджує крах малайзійського авіалайнера поблизу україно-російського кордону.

18.12 В Донецькій області було збито пасажирський літак, який йшов в напрямку Куала Лумпура. Про це "Українській правді" повідомили джерела.

"Близько 16.20 зник зв'язок з малазійським пасажирським літаком Boeing-777, який виконував рейс Амстердам-Куала Лумпур на висоті 10 тис. м над територією України в межах міжнародного коридору", - повідомив співрозмовник .

"Він упав в районі населеного пункту Грабово", - додав він.

Пасажиромісткість Boeing-777 в залежності від модифікації становить 300-400 осіб.

За оперативними даними групи "Інформаційний опір", північніше Тореза впав пасажирский літак. "В 16.20 зник зв`язок наземних служб в Київі і Ростові з авіалайнером компанії Malaysia Airlines, який здійснював рейс Амстердам -Куала-Лумпур.