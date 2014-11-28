В Антрациті розпочалися сутички, місто частково перекрито - ЗМІ

Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах, передає Еспресо.TV.

"У місті якийсь сполох. Місто частково перекрито", - йдеться у повідомленні групи " Это Антрацит! Это наш Город!" в соцмережі "ВКонтакте".

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Крім того, повідомляється, що останніми днями у місті почали розповсюджувати анонімні листівки, в яких засуджуються дії бойовиків і закликають людей одуматися.