В Антрациті розпочалися сутички, місто частково перекрито - ЗМІ
10:59, 28 листопада 2014Політика
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У місті Антрацит Луганської області розпочалися серйозні сутички, місто частково перекрито.
У листівках людей закликають одуматися / vk.com/typical_antratsit
Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах, передає Еспресо.TV.
"У місті якийсь сполох. Місто частково перекрито", - йдеться у повідомленні групи " Это Антрацит! Это наш Город!" в соцмережі "ВКонтакте".
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Крім того, повідомляється, що останніми днями у місті почали розповсюджувати анонімні листівки, в яких засуджуються дії бойовиків і закликають людей одуматися.
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