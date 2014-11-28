Бойовики і військові РФ провалили спробу наблизитися до Старогнатівки на Донеччині

Про це повідомив координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначає військовий експерт, спроби просунутися виявилися для бойовиків і російських військових невдалими.

"Спроби закінчилися провалом. Групи противника були вчасно виявлені українськими військами, по ним були нанесено вогневі удари", - написав Тимчук.

Читайте такожБіля Нікішиного сили АТО відбили три спроби атак бойовиківКрім того, з позицій в районі Яковлівки по позиціях українських військ південніше Авдіївки і в районі кільцевої дороги працюють 2 батареї ствольної артилерії противника (122-мм гаубиці Д-30).

Вогонь ведеться з коригуванням і дорозвідкою цілей. За даними групи, на даній ділянці відзначається ефективне управління артилерійським вогнем, адже воно ведеться російськими офіцерами.