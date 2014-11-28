Україна може відсудити у РФ трильйон доларів за анексію Криму і війну на Донбасі

Процес гальмує український бюрократизм і небажання Кремля визнавати провину

Після анексії Криму в березні цього року Росією і війни в Донбасі, що проходить за участю російських військ і під керівництвом спецслужб Кремля, в України з'явився шанс нанести РФ несподіваний удар - вимагати через міжнародні суди відшкодування матеріального збитку. Мова може йти про мільярди доларів, повідомляє НВ.

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На початку березня український Мін'юст почав цей процес, подавши перший позов проти Росії до страсбурзького Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Сьогодні до нього додалося ще два позови.

"Ми збираємо документи, свідчення людей, факти, щоб показати масштабність порушення Росією всіх міжнародних норм", - пояснила Наталія Севастьянова, урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ.

У заяві проти РФ офіційний Київ зазначив, що на сьогодні сума збитків, завданих Кремлем Україні, становить 1,18 трлн грн ($78,32 млрд).

Але це лише у справах ЄСПЛ. Юристи та аналітики кажуть, що спектр судових суперечок з РФ може значно розширитися за рахунок позовів в Міжнародний трибунал з морського права, Міжнародний суд ООН, Арбітражний інститут стокгольмської Торговельної палати і за рахунок штрафів Державної авіаційної служби України.

Російський економіст Слава Рабинович додав, що в таких справах сформується загальна сума, яка може бути отримана від РФ.

"Вважаю, що логічно вимагати $1 трлн за Крим і Донбас. Це заявлена сума, межа, яку хоче отримати позивач", - уточнив він.