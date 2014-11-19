На Донбас прибув спецназ ГРУ з Росії для ліквідації бойовиків, які не слухаються наказів з Кремля
На Донбасі діє спецпідрозділ головного розвідувального управління «Вимпел», який ліквідовує ватажків бойовиків, що не виконують накази Кремля.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
За його словами декілька тижнів тому на територію України, а саме в Донецьку область, прибув спецпідрозділ ГРУ генштабу збройних сил Росії під назвою «Вимпел».
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«Він займається ліквідацією ватажків бойовиків, які не виконують ті рішення, які надходять з Кремля», - додав Лисенко.
Раніше повідомлялось, що на окупованій території Донбасу сформовано єдиний центр управління ФСБ Російської Федерації. Групі ФСБ поставлена задача в короткий термін сформувати відповідні «спецслужби Новоросії».