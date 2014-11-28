Прокуратура завела справу на екс-віце-спікера Калєтніка

Про це повідомили в Центрі протидії корупції, передає Радіо Свобода.

«Управлінням з розслідування особливо важливих справ розпочато досудове розслідування за фактом незаконного збагачення Калєтніком, тобто одержання службовою особою та неправомірної вигоди і передача нею такої вигоди близьким родичам у великих розмірах», – йдеться у відповіді прокуратури на запит центру протидії корупції.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру, розслідується законність отримання Калєтніком понад 8 мільйонів доларів США готівки, яку останній особисто вніс на свій рахунок і перерахував на закордонний рахунок своєї дочки.

«Екс-головний митник країни, суддя, перший віце-спікер Верховної Ради і, врешті-решт, соратник Януковича – Ігор Калєтнік у своїй декларації за 2013 рік вказав, що отримав подарунків на суму майже 70 мільйонів гривень. Майже таку ж суму комуніст переказав на зарубіжний банківський рахунок», – зазначають у Центрі протидії корупції.

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Відповідно до закону «Про запобігання та протидію корупції», народні депутати можуть приймати подарунки, які «відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність і пожертву, якщо вартість таких подарунків не перевищує 50% мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття дарунка».

Наразі з родиною Калєтників зв’язку немає. Колишня прес-секретарка Калєтніка-старшого телефоном порадила журналістам шукати молодшого – у Росії.

Раніше Генпрокуратура відкрила кримінальну справу щодо Ігоря Калєтніка і народного депутата Володимира Олійника за фактом фальсифікації підрахунку голосів при ухваленні так званих «диктаторських законів» 16 січня.