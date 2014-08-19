За минулий рік комуніст Калєтнік отримав "подарунків" майже на 70 мільйонів гривень

Депутат Верховної Ради від КПУ, колишній віце-спікер парламенту і керівник митниці Ігор Калєтнік у 2013 році отримав 90,5 млн гривень доходу.

Про це сказано в декларації Калєтніка, розміщеній на сайті Ради, повідомляє Українська правда.

Згідно з документом, його заробітна плата склала 273 тис. гривень, дивіденди і проценти – 19,8 млн, дохід від продажу рухомого і нерухомого майна – 19,4 млн, а дарунки, призи і виграші – 68,8 млн гривень.

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При цьому, згідно з декларацією, сім’я Калєтніка заробила 34 млн гривень, з яких 30 прийшлись також на дарунки, призи чи виграші.

У комуніста є житловий будинок площею понад тисяча квадратних метрів, земельні ділянки площею півтора гектара, а також неназвана нерухомість площею 184 квадрати.

Автомобілів чиновник, згідно з документом, не має.

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На банківських рахунках Калєтніка лежать 68 млн грн, які він поклав туди минулого року.

Як відомо, у червні Генпрокуратура звернулася до Верховної Ради з проханням позбавити Калєтніка депутатської недоторканності через підтримку сепаратизму в Україні.