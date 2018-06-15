Порошенко підкреслив, що робота дипломата аж ніяк не менш важлива, ніж служба українського воїна.

Президент України Петро Порошенко підписав закон про дипломатичну службу.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання закону відбулася сьогодні у Києві в присутності міністра закордонних справ Павла Клімкіна та дипломатів.

"Сьогодні свято на нашій вулиці. Закон надійшов з парламенту і запропонований мені на підпис", - сказав він.

Він підкреслив, що ефективна дипломатична служба - це те, чого потребує сьогодні держава. Порошенко додав, що робота дипломата аж ніяк не менш важлива, ніж служба українського воїна.

Як повідомляв УНІАН, даний закон був ухвалений парламентом 3 квітня, але 4 травня він був заветований президентом України.

Зокрема, в пропозиціях президента зазначалося, що закон не може бути підписаний, оскільки в ньому йдеться про обов’язкове проведення консультацій у Комітеті ВРУ до предмету відання якого віднесено питання дипломатичної служби.

Також законом передбачалося, що для внесення міністром закордонних справ подання президентові про призначення послів, постійного представника України при міжнародній організації, представника держави при міжнародній організації, глави місії України при міжнародній організації, мали бути проведені консультації з цього питання у профільному комітеті. Президент вважає, що це не відповідає Конституції України і запропонував цю норму вилучити із закону.

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В той же час заступник голови Комітету із закордонних справ Борис Тарасюк закликав парламент залишити цю норму, не підтримавши пропозиції глави держави.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, що таке протистояння може закінчитися неухваленням закону, якого чекають дипломати. За його словами, в нього є домовленість, що як тільки буде ухвалено закон, президент підпише указ, де передбачатимуться такі консультації.

В той же час парламент врахував і всі інші пропозиції президента. Зокрема пропозицію, щоб виключити із закону норму про те, що Кабінет міністрів має повноваження з визначення статусу, завдань та функцій спеціальних місій.

В результаті, 7 червня Рада підтримала всі пропозиції президента і ухвалила даний закон.