СБУ повідомила про затримання ще одного підозрюваного у справі Бабченка

При цьому в СБУ не повідомили ім'я затриманої особи, назвавши його громадянин "Т".

У справі "вбивства" російського журналіста Аркадія Бабченка правоохоронці затримали українця-куратора групи осіб, які в російському Ростові-на-Дону проходили підготовку з метою вчинення терактів на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар.

В СБУ розповіли, як двоє організаторів "вбивства" російського журналіста Борис Герман та В'ячеслав Пивоварник у взаємодії зі спецслужбами РФ готували вчинення терактів в Україні.

"Досудовим слідством СБУ також встановлено, що Герман за вказівкою Пивоварника у травні 2018 року здійснював фінансування та логістику з Російської Федерації до України групи українців - всього троє осіб, які у місті Ростов-на-Дону пройшли інструктаж та навчання, спрямовані на подальші вчинення терористичних актів на території України", - заявив Тиводар.

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"Даний інструктаж та навчання, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, здійснювався представниками спеціальних служб РФ", - додав він.

В СБУ продемонстрували фрагменти листування, де Пивоварник надає вказівки Герману щодо організації перельоту вказаних осіб за маршрутом Ростов-на-Дону - Москва - Стамбул - Київ, при цьому надсилає фото паспортів.

"На підставі отриманої інформації 13 червня Службою безпеки України затримано громадянина України "Т", який керував вищезгаданою групою осіб в Ростові-на-Дону та в Україні", - наголосив представник СБУ.

Також, за його словами, в ході проведення обшуку у громадянина "Т" за місцем його помешкання було вилучено вогнепальну зброю та набої до неї.

"На даний час є достатньо підстав обґрунтовано підозрювати громадянина "Т" у причетності до підготовки терористичних актів", - заявили в СБУ.

"Громадянин "Т" на даний час затриманий слідчим та йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 ст.263 - це незаконне поводження зі вогнепальною зброє і вибуховими речовинами, а також в організації підготовки терористичного акту", - додав Тиводар.

Як повідомляв УНІАН, українські спецслужби запобігли замаху на російського опозиційного журналіста Бабченка, який мешкає у Києві, та провели 29 травня спецоперацію з інсценування його вбивства.

За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували громадянина України, виконавчого директора українсько-німецького СП «Шмайсер» Бориса Германа, який отримав 40 тис. доларів за організацію злочину. Організатор запропонував колишньому учаснику АТО Олексію Цимбалюку за 30 тис. доларів вбити журналіста і передав завдаток в розмірі 15 тис. доларів. Правоохоронці затримали підозрюваного в організації замаху, який повідомив про плани усунення 30 осіб на території України. Також організатор за завданням російських спецслужб повинен був нелегально придбати зброю для закладки баз на території України.

Згодом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що завдяки спецоперації з Бабченком слідство дізналося про 47 потенційних жертв.

5 червня видання "Страна.ua" опублікувало список із 47 українських журналістів і блогерів, яким, за версією українських спецслужб, загрожує смерть від рук кілерів.

31 травня Шевченківський райсуд Києва за клопотанням прокурорів застосував до Германа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.