Справа Бабченка: Луценко розповів деталі списку потенційних 47 жертв

Він зазначив, що силовики отримали інформацію про списки від оточення підозрюваного.

Генеральний прокурор Юрій Луценко розповів, що спецслужби отримали 47 список потенційних жертв від оточення Бориса Германа, якого підозрюють в організації вбивства" Бабченко.

Генеральний прокурор Юрій Луценко розповів, що спецслужби отримали 47 список потенційних жертв від оточення Бориса Германа, якого підозрюють в організації вбивства" Бабченко. Про це він повідомив в ефірі радіо "НВ".

"Після ночі після імітованого вбивства організатор передзвонив виконавцю і сказав, що він сро.чно відлітає за кордон, гроші йому коли-то передадуть. Стало зрозуміло, що ланцюжок може бути перервана, тому Служба безпеки абсолютно правильно затримала Германа на вулиці", - заявив генпрокурор.

Він зазначив, що силовики отримали інформацію про списки від оточення підозрюваного.

"Ми не отримали інформації від організатора, але отримали завдяки спецоперації можливість нової інформації від його оточення. І вчора ввечері між 9 і 10:00 вечора я отримав інформацію - у нас в руках є список. У нас є список з 47 осіб, які організатор надав третій особі, і в результаті спецоперації ми змогли його ідентифікувати і витягти", - розповів Луценко.

За його словами, більшість людей у ньому - журналісти.

"Більшість цих людей - це журналісти України, а також журналісти, які виїхали з Росії. Більшість з цих осіб журналісти, але не тільки вони", - зазначив Луценко.

Він додав, що його немає у цьому списку. А на питання, чи є в ньому діючі політики, Луценко відповів "No comments".

Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченко на порозі його квартири в Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, щоб попередити справжнє вбивство й затримати замовника.

Комітет захисту журналістів (CPJ), ОБСЄ та "Репортери без кордонів"розкритикували таку спецоперацію.

Грицак заявив, що організатора вбивства Бабченко затримали. Нібито для організації вбивства російські спецслужби завербували громадянина України Р., який найняв для вбивства колишнього АТОшника. А той допоміг СБУ – і відзвітував організатору, що "вбивство сталося".