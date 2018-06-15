Суд анексованого Криму подовжив тримання за гратами Балуху (відео)
Суд анексованого Криму подовжив тримання за ґратами українському патріоту Володимиру Балуху.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Кримський фермер роздратував окупантів тим, що вивісив синьо-жовтий прапор на своєму будинку.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні українському активісту Балуху стало погано із серцем під час засідання підконтрольного РФ Роздольненського райсуду (Крим).
ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 набоїв і кілька тротилових шашок.
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Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України, який був на подвір'ї його будинку.
Підконтрольний Росії суд у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4,6 тис. грн).
Іншу справу проти активіста порушено через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух нібито його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.
8 червня Міністерство закордонних справ України заявило про загрозу життю Балуха, який 19 березня оголосив безстрокове голодування в СІЗО Сімферополя й закликає окупантів звільнити його з-під варти.