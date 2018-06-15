Українському активісту Балуху стало погано із серцем під час судового засідання

19 березня він оголосив безстрокове голодування в СІЗО Сімферополя.

Українському активісту Володимиру Балуху стало погано із серцем під час сьогоднішнього засідання підконтрольного РФ Роздольненського райсуду (Крим).

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє правозахисна організація «Крим SOS».

«15 червня в Роздольненському районному суді проходить судове засідання у справі Володимира Балуха. На сьогоднішньому суді виступала дружина Володимира Балуха - Наталя. Суд проходив у відкритому режимі. За повідомленням активістів, Володимиру Балуху стало погано із серцем. Балуху викликали швидку», - зазначили у «Крим SOS».

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Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 набоїв і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України, який був на подвір'ї його будинку.

Підконтрольний Росії суд у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4,6 тис. грн).

Іншу справу проти активіста порушено через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух нібито його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

8 червня Міністерство закордонних справ України заявило про загрозу життю Балуха, який 19 березня оголосив безстрокове голодування в СІЗО Сімферополя й закликає окупантів звільнити його з-під варти.