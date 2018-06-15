Українському активісту Балуху стало погано із серцем під час судового засідання
Українському активісту Володимиру Балуху стало погано із серцем під час сьогоднішнього засідання підконтрольного РФ Роздольненського райсуду (Крим).
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє правозахисна організація «Крим SOS».
«15 червня в Роздольненському районному суді проходить судове засідання у справі Володимира Балуха. На сьогоднішньому суді виступала дружина Володимира Балуха - Наталя. Суд проходив у відкритому режимі. За повідомленням активістів, Володимиру Балуху стало погано із серцем. Балуху викликали швидку», - зазначили у «Крим SOS».
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Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 набоїв і кілька тротилових шашок.
Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України, який був на подвір'ї його будинку.
Підконтрольний Росії суд у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4,6 тис. грн).
Іншу справу проти активіста порушено через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух нібито його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.
8 червня Міністерство закордонних справ України заявило про загрозу життю Балуха, який 19 березня оголосив безстрокове голодування в СІЗО Сімферополя й закликає окупантів звільнити його з-під варти.