Порошенко чекає міжнародних експертів з відбору суддів Антикорупційного суду

Президент наголосив, що зараз робиться все, щоб протягом дуже короткого часу були спрямовані кандидатури експертів.

Президент Петро Порошенко попросив міжнародних партнерів України якнайшвидше подати кандидатури фахівців до складу Громадської ради міжнародних експертів, що братиме участь у відборі суддів до Вищого антикорупційного суду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це він заявив в інтерв’ю українським телеканалам.

Президент наголошує, що, одразу ж після підписання закону про Антикорупційний суд, звернувся до міжнародних лідерів, закликавши їх якнайшвидше подати кандидатури експертів в раду, яка оцінюватиме кандидатури суддів нового суду.

«Вчора у мене була розмова з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером. Європейська комісія є одним із органів, який може делегувати експертів. І я попросив великого друга України, мого друга Жан-Клода Юнкера про допомогу: прошу, прискорте направлення, вибір експертів, щоб направити їх до Вищої кваліфікаційної комісії суддів для того, щоб ми почали формувати раду іноземних експертів», - повідомив Порошенко.

За словами президента, сьогодні під час телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном він також попросив прискорити делегування екпертів.

«Ще одна позиція – у нас членами міжнародної групи експертів мають бути тільки дуже кваліфіковані міжнародні судді або юристи, не просто юристи – в англійській мові ця людина називається баррістер (barrister) – тобто в Україні ця людина це або адвокат, або прокурор, тобто він бере участь у судовому засіданні, є авторитетним, компетентним суддею в міжнародних судах. Я думаю, що це є великою запорукою об’єктивності», - зазначив президент.

Глава держави також наголосив: «Крім того, ці кандидати мають бути висунуті тільки авторитетними міжнародними організаціями, де Україна як держава бере участь, і організаціями, які спеціалізуються на боротьбі з корупцією або мають цю функцію. Це може бути і ОБСЄ, бо вона має цю функцію, це може бути і Рада Європи, це може бути і Європейський Союз, і декілька інших організацій, які спеціалізуються на боротьбі з корупцією. І це також є запорукою необхідних кваліфікаційних вимог, яким мають відповідати зазначені експерти».

Він наголосив, що зараз робиться все, щоб протягом дуже короткого часу були спрямовані кандидатури експертів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд (ВАС). Законом встановлено, що Вищий антикорупційний суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України.

11 червня закон підписав президент, 14 червня закон набув чинності.

Законом передбачено, що з метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів у встановленні для цілей кваліфікаційного оцінювання відповідності кандидатів на посади суддів Антикорупційного суду критеріям доброчесності строком на 6 років утворюється Громадська рада міжнародних експертів.

Громадська рада виконує свої повноваження у складі 6 членів, які призначаються ВККС виключно на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів.

За ініціативою не менш як трьох членів Громадської ради міжнародних експертів вона спільно з Вищою кваліфікаційною комісією суддів розглядає питання відповідності кандидата на посаду судді Антикорупційного суду.