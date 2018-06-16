Порошенко чекає міжнародних експертів з відбору суддів Антикорупційного суду

22:19, 16 червня 2018
Політика
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Ці кандидати повинні бути висунуті лише авторитетними міжнародними організаціями / фото president.gov.ua

Президент Петро Порошенко попросив міжнародних партнерів України якнайшвидше подати кандидатури фахівців до складу Громадської ради міжнародних експертів, що братиме участь у відборі суддів до Вищого антикорупційного суду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це він заявив в інтерв’ю українським телеканалам.

Президент наголошує, що, одразу ж після підписання закону про Антикорупційний суд, звернувся до міжнародних лідерів, закликавши їх якнайшвидше подати кандидатури експертів в раду, яка оцінюватиме кандидатури суддів нового суду.

«Вчора у мене була розмова з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером. Європейська комісія є одним із органів, який може делегувати експертів. І я попросив великого друга України, мого друга Жан-Клода Юнкера про допомогу: прошу, прискорте направлення, вибір експертів, щоб направити їх до Вищої кваліфікаційної комісії суддів для того, щоб ми почали формувати раду іноземних експертів», - повідомив Порошенко.

За словами президента, сьогодні під час телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном він також попросив прискорити делегування екпертів.

«Ще одна позиція – у нас членами міжнародної групи експертів мають бути тільки дуже кваліфіковані міжнародні судді або юристи, не просто юристи – в англійській мові ця людина називається баррістер (barrister) – тобто в Україні ця людина це або адвокат, або прокурор, тобто він бере участь у судовому засіданні, є авторитетним, компетентним суддею в міжнародних судах. Я думаю, що це є великою запорукою об’єктивності», - зазначив президент.

Глава держави також наголосив: «Крім того, ці кандидати мають бути висунуті тільки авторитетними міжнародними організаціями, де Україна як держава бере участь, і організаціями, які спеціалізуються на боротьбі з корупцією або мають цю функцію. Це може бути і ОБСЄ, бо вона має цю функцію, це може бути і Рада Європи, це може бути і Європейський Союз, і декілька інших організацій, які спеціалізуються на боротьбі з корупцією. І це також є запорукою необхідних кваліфікаційних вимог, яким мають відповідати зазначені експерти».

Він наголосив, що зараз робиться все, щоб протягом дуже короткого часу були спрямовані кандидатури експертів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд (ВАС). Законом встановлено, що Вищий антикорупційний суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України.

11 червня закон підписав президент, 14 червня закон набув чинності.

Законом передбачено, що з метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів у встановленні для цілей кваліфікаційного оцінювання відповідності кандидатів на посади суддів Антикорупційного суду критеріям доброчесності строком на 6 років утворюється Громадська рада міжнародних експертів.

Громадська рада виконує свої повноваження у складі 6 членів, які призначаються ВККС виключно на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів.

За ініціативою не менш як трьох членів Громадської ради міжнародних експертів вона спільно з Вищою кваліфікаційною комісією суддів розглядає питання відповідності кандидата на посаду судді Антикорупційного суду.

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Теги: #Порошенко#Антикорупційний суд в Україні