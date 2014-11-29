"Азов" повідомив про знищення під Маріуполем розвідувальної групи бойовиків

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.

У телефонній розмові командир другого взводу полку особливого призначення «Азов» Гризло розповів: «Бійці «Азову» вступили у ближній бій. Терористи вели вогонь з автоматів та підствольних гранатометів й отримали гідну відсіч. В результаті терористи зазнали втрат. Два 200 та один 300. Через артилерійський вогонь, який відкрили по позиціях «Азову», ми змушені були відступити. У нас без втрат».

Читайте такожШтаб АТО: Бойовики обстріляли українські позиції 38 разів та знову атакували аеропортПід час переговорів, у яких брав участь командир полку особливого призначення «Азов» Андрій Білецький, було звільнено з полону шість українських військовослужбовців.

Обмін відбувся на шістьох терористів, затриманих бійцями полку «Азов» в ході операцій у Маріуполі та його околицях.