Командир "Азову": Бойовики скоріше атакують Бердянськ, аніж Маріуполь

Як заявив він в ефірі "5 каналу", у разі наступу бойовики завдаватимуть удар не по Маріуполю, а по Бердянську в районі річки Берда, що дозволить "відрізати" маріупольське угрупування.

За його словами, на Донбасі спостерігається загострення ситуації. Зокрема, активізувався новоазовський напрямок, де протягом останніх днів були втрати серед українських військових.

Читайте такожУ Макіївці очевидці зняли на відео колону свіжопофарбованих "Градів"«Всі розуміють, що удар будуть завдавати не на Маріуполь в лоб, це було б дуже болісно для них, а по річці Берда, на Бердянськ. Він "відріже" маріупольське угрупування. Ми можемо отримати котел не співмірний з іловайським. Чомусь поки що цю сторону ми не укріплюємо», - наголосив Білецький.