Москалькова не побачить Вишинського, поки Денісову не пустять до Сенцова

Офіс російського омбудсмена передав українській стороні список, де вказані 34 прізвища людей, яких має намір відвідати в Україні Тетяна Москалькова.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова сказала, що її російська колега Тетяна Москалькова не зможе відвідати в українському СІЗО керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського, підозрюваного в держзраді, поки сама вона не потрапить до Олега Сенцова у російській колонії.

В коментарі виданню «Цензор.нет» вона розповіла, що передала російському омбудсмену Тетяні Москальковій список українських політв’язнів, які утримуються у в’язницях РФ і окупованого Криму, а також план відвідувань. Офіс російського омбудсмена передав українській стороні список, де вказані 34 прізвища людей, яких має намір відвідати в Україні Тетяна Москалькова. Серед них, наприклад, Вишинський.

«Російська сторона ж надала список тих в’язнів, яких хоче відвідати Москалькова. Він містить 34 прізвища. Але у половини не вказано громадянство, і не вказані місця утримання. Ми цей список отримали як робочий варіант, неофіційний», – сказала Денісова.

На 14:00 18 червня призначено зустріч Денісової і Москалькової в Москві, там вони планують обговорити і узгодити їхні спільні візити до ув’язнених в обох країнах.

«Я думаю, у нас буде складна розмова. Але сподіваюся, що ми домовимося, адже на вищому рівні є політичні домовленості. Однак я підозрюю, що Москалькова не ухвалює рішення», — сказала український омбудсмен.

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Вона додала, що намагатиметься ще потрапити до Олега Сенцова, який вже більше місяця голодує в колонії «Білий Ведмідь».

Як відомо, уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, прибувши до колонії в Лабитнангі, отримала відмову у зустрічі із Олегом Сенцовим без пояснення причин. Про стан ув’язненого їй також не надали жодної інформації, попросивши покинути територію колонії.

Пізніше Денісову також не пустили до ув’язненого в Росії Миколу Карпюка.

Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова затримали російські спецслужби в анексованому Криму в травні 2014 за звинуваченням в нібито організації терактів на півострові. 25 серпня 2015 року суд у РФ засудив його до 20 років колонії суворого режиму.

Кирила Вишинського затримали 15 травня 2018 року, його підозрюють у державній зраді. Наразі він перебуває під вартою.