Денісова заявляє, що їй відмовляють у зустрічі з Сенцовим в колонії

Уповноважений Верховної Ради України зазначила, що їй не сказали про причину відмови.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявляє, що їй відмовляють у зустрічі з незаконно ув'язненим українським режисером Олегом Сенцовим в колонії міста Лабитнанги в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Про це вона повідомила у розміщеному відео у соціальній мережі Facebook.

"Я зустрілася з начальником колонії і начальником управління виконання покарань Ямало-Ненецького автономного округу. Саме він повідомив мені, що я не можу ні за яких обставин (піти) на зустріч з Олегом Сенцовим", - зазначила вона.

"Він нічого мені не повідомив, чому саме відмовляє. Коли я запитала, який стан Олега Сенцова зараз, він сказав, що не буде розповідати, надавати будь-яку інформацію і тому попросив нас покинути територію колонії. Зараз ми перебуваємо біля воріт колонії. Я зателефонувала уповноваженій з прав людини Російської Федерації і чекаю від неї відповіді", - зазначила Денісова.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув’язнення.

Сенцова утримують у колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня він розпочав голодування з вимогою до Кремля звільнити всіх українських політв’язнів.

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За підсумками останньої зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" 12 червня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що омбудсмени України і РФ розробляють «дорожню карту» щодо звільнення утримуваних осіб.

Напередодні, 14 червня, Денісова виступила проти пропозиції представників Російської Федерації 22 червня відвідати в колонії Сенцова, який вже місяць голодує, й вимагає негайного допуску до нього.