Кравчук спрогнозував, за яких умов Крим може повернутися до України

Леонід Кравчук заявив, що сьогодні бачить певні аналогії із 1954 роком, коли Крим передали Україні через великі затрати на півострів.

Може настати такий час, що Крим знову під тиском міжнародного співтовариства може повернутися в Україну.

Про це в інтерв’ю «Українській правді» заявив перший президент України Леонід Кравчук.

«Може настати такий час, що Крим знову під тиском міжнародного співтовариства може повернутися в Україну. Це не означає, що це може бути швидко, може бути і довго. Все може бути», – заявив Кравчук.

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Він зазначив, що колись Росія не могла справитися з Кримом, тому вона передала його Україні. «Зараз бачу схожі аналогії. За весь час Україна вклала в Крим більше 100 мільярдів доларів. Хоч росіяни і збудували там моста, але Крим вимагає колосальних затрат», – сказав Кравчук.

При цьому екс-президент підкреслив, що не вірить в теорію, що Крим повернеться в разі покращення життя в Україні. «По-перше, я не знаю, коли ми станемо жити краще. По-друге, там 78% росіян. Тому ми маємо дивитися на ситуацію і думати, яку політику застосовувати в Донецьку і Луганську, яка комплексна політика має бути по Криму. Ці регіони вже не будуть такими, як були, і це слід пам’ятати», – додав Кравчук.