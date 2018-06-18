Кравчук спрогнозував, за яких умов Крим може повернутися до України
Може настати такий час, що Крим знову під тиском міжнародного співтовариства може повернутися в Україну.
Про це в інтерв’ю «Українській правді» заявив перший президент України Леонід Кравчук.
«Може настати такий час, що Крим знову під тиском міжнародного співтовариства може повернутися в Україну. Це не означає, що це може бути швидко, може бути і довго. Все може бути», – заявив Кравчук.
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Він зазначив, що колись Росія не могла справитися з Кримом, тому вона передала його Україні. «Зараз бачу схожі аналогії. За весь час Україна вклала в Крим більше 100 мільярдів доларів. Хоч росіяни і збудували там моста, але Крим вимагає колосальних затрат», – сказав Кравчук.
При цьому екс-президент підкреслив, що не вірить в теорію, що Крим повернеться в разі покращення життя в Україні. «По-перше, я не знаю, коли ми станемо жити краще. По-друге, там 78% росіян. Тому ми маємо дивитися на ситуацію і думати, яку політику застосовувати в Донецьку і Луганську, яка комплексна політика має бути по Криму. Ці регіони вже не будуть такими, як були, і це слід пам’ятати», – додав Кравчук.