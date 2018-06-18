Путіну і Порошенку треба сісти за стіл переговорів - екс-президент України

Кравчук також розкритикував небажання Петра Порошенка проводити прямі переговори.

Перший президент України Леонід Кравчук вважає, що для вирішення ситуації на Донбасі російський і український президенти повинні сісти за стіл переговорів.

"Я знаю, що без впливу Заходу ми не зможемо це питання вирішити. Але Путіну потрібно сісти за стіл переговорів, тому що їхній вплив на Донбасі надзвичайно великий. Треба сісти з Порошенком", - розповів він в інтерв'ю "Українській правді".

Читайте такожУ Путіна є причини не починати масштабну війну - політолог

Крім того, колишній президент України розкритикував небажання нинішнього глави держави спілкуватися з Путіним.

"Він каже: "Я не хочу з ним спілкуватися", я так знаю з його розмов. Що значить "не хочу"? Ми обрали такого президента. А що ти хочеш, щоб ми обрали іншого? Це наше право, кого обирати. Сідайте і домовляйтеся, бо йдеться про народи, про кров, жах, смерть", - додав Кравчук.

Екс-президент України впевнений, що Путін побачив, що так, як у Криму, не сталося і не станеться, адже ми будемо захищатися до останнього.

Раніше експерт з питань безпеки, генерал-лейтенант Василь Богдан заявив, що президент Росії Володимир Путін буде змушений почати йти на поступки щодо Донбасу, однак, малоймовірно, що це станеться до проведення в Україні президентських і парламентських виборів.