Український нардеп пропонує штрафувати за публічний прояв сексуальної орієнтації (документ)

Пропонується заборонити марші, паради, фестивалі, які спрямовані на пропаганду будь-якого виду сексуальної орієнтації особи.

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони публічного прояву будь-яких видів сексуальної орієнтації)» (реєстраційний номер 8489).

Автором даного законопроекту є народний депутат України Олег Барна (фракція «Блок Петра Порошенко»).

На офіційному сайті ВРУ текст законопроекту ще не опублікований.

Водночас на своїй сторінці у Facebook Барна розмістив пояснювальну записку до законопроекту та частину тексту.

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В записці сказано, що законопроектом передбачено заборонити публічні заходи у вигляді будь-яких відкритих зібрань, маршів, парадів, фестивалів, які спрямовані на пропаганду будь-якого виду сексуальної орієнтації особи. Також пропонується заборонити виробництво та обіг продукції, що містить інформацію про сексуальну орієнтацію особи та пропагує її. Крім того, пропонується заборонити поширення інформації про сексуальну орієнтацію особи та її пропаганду в ЗМІ.

Даним законопроектом, зокрема, передбачається Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнити статтею 180-2. Згідно з даною статтею, виготовлення, поширення продукції, яка містить інформацію про сексуальну орієнтацію особи, або публічні дії, спрямовані на пропаганду будь-якого виду сексуальної орієнтації особи, караються штрафом в розмірі від 300 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та громадськими роботами на строк від 20 до 60 годин.

За ті самі дії, вчинені повторно або з використанням ЗМІ, передбачається штраф в розмірі від 600 до 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та громадські роботи на строк від 40 до 60 годин.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 17 червня відбувся Марш рівності "КиївПрайд". За словами організаторів, у заході взяли участь щонайменше 5 тисяч осіб, серед яких не лише представники ЛГБТ-спільноти, але й політики, дипломати, правозахисники та звичайні громадяни.