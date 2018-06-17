«КиївПрайд 2018»: як пройшла ЛГБТ-хода у столиці (фоторепортаж)

Сам марш відбувся без серйозних порушень, але вранці правоохоронці затримали майже 60 його противників.

Сьогодні в Києві відбувся Марш рівності "КиївПрайд". За словами організаторів, у заході взяли участь щонайменше 5 тисяч осіб, серед яких не лише представники ЛГБТ-спільноти, але й політики, дипломати, правозахисники та звичайні громадяни.

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Захід проходив під посиленим контролем з боку правоохоронців. Перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий раніше повідомляв, що до охорони громадського порядку на заході буде залучено близько 5 тисяч правоохоронців.

Противники Маршу рівності, серед яких - націоналісти і релігійні активісти, зранку 17 червня проводили власну акцію протесту. Учасники протесту тримали плакати з гаслами: "Мама-тато - добре, тато-тато - погано" і "Не голосуй за лояльного до ЛГБТ".

Ще до початку маршу протест вилився у сутичку націоналістів з поліцією: правоохоронці затримали 57 осіб. Наразі усіх затриманих вже відпустили.