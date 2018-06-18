Головний редактор російського "Эха Москвы": долю Сенцова можуть вирішити сьогодні

В той же час, український омбудсмен Людмила Денисова, яка знаходиться в РФ вже п'ять днів, так і не змогла зустрітися з Сенцовим та іншими політв'язнями.

Питання обміну українського режисера Олега Сенцова, який незаконно утримується в російській колонії, може вирішуватись сьогодні, 18 червня.

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Таку заяву у своєму Telegram-каналі зробив російський журналіст, головний редактор ресурсу «Эхо Москвы» Олексій Венедіктов.

«Сьогодні (можливо) буде вирішуватися історія з Сенцовим та обміном», – написав він.

Тим часом, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook повідомила, що вона, як і президент України, постійно підтримує зв'язок з омбудсменом Людмилою Денисовою, яка зараз у РФ бореться за доступ до українських політв'язнів.

За її словами, Денисову, незважаючи на домовленості на вищому рівні, в Росії не пустили до жодного з політв'язнів-українців, включаючи Сенцова.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові.

Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцов міститься в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня він почав голодування з вимогою до Кремля звільнити всіх українських політв'язнів.