У Кремлі заявили, що Сенцов «не утримувана особа» і відмовилися відповідати, чому до нього не пускають омбудсмена

Прес-секретар Путіна наполягає, що Сенцов засуджений "за досить тяжкою статтею".

У Кремлі заявили, що незаконно засуджений в Росії Олег Сенцов не є «утримуваною особою» і відмовилися відповідати, чому до нього не пускають Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денисову.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«Я не зможу вам відповісти на це питання (чому Денисову не пускають до Сенцова – УНІАН). Цю тему веде моя колега Москалькова, вона знаходиться в контакті з українськими візаві на цей рахунок. Ми сподіваємося отримати детальну інформацію та пізніше я зможу вас поінформувати», - сказав він.

«Що стосується Сенцова, в будь-якому випадку – його, звичайно, не можна вважати утримуваною особою, тому що він засуджений, причому за досить тяжкою статтею», - додав Пєсков.

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У свою чергу уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що Денисова нібито знаходиться на території РФ незаконно, передає "ТАСС".

Як повідомляв УНІАН, 15 червня Денисова заявила, що їй відмовляють у зустрічі з незаконно ув'язненим українським режисером Сенцовым в колонії міста Лабитнангі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

За її словами, вона зустрілася з начальником колонії і начальником управління виконання покарань Ямало-Ненецького автономного округу, який повідомив, що український омбудсмен не може ні за яких обставин отримати зустріч з Сенцовим. Крім того, їй відмовили в наданні інформації про стан здоров'я і попросили покинути територію колонії.

***Співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

Сенцова утримують в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня він почав голодування з вимогою до Кремля звільнити всіх українських політв'язнів.

За підсумками останньої зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" 12 червня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що омбудсмени України і РФ розробляють «дорожню карту» щодо звільнення утримуваних осіб.

Напередодні, 14 червня, Денисова виступила проти пропозиції представників Російської Федерації 22 червня відвідати в колонії Сенцова, який вже місяць голодує, і вимагає негайного допуску до нього.