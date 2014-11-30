За добу в зоні АТО загинули троє українських військових, 15 - поранено
14:07, 30 листопада 2014Політика
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За минулу добу в зоні проведення АТО на сході України загинули троє українських військовослужбовців, ще 15 отримали поранення.
В зоні АТО за добу загинули 3 український військових / УНІАН
Про це повідомив прес-секретар інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу ми втратили трьох українських військових, ще 15 отримали поранення", - повідомив Андрій Лисенко.
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