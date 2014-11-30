За добу в зоні АТО загинули троє українських військових, 15 - поранено

За минулу добу в зоні проведення АТО на сході України загинули троє українських військовослужбовців, ще 15 отримали поранення.

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