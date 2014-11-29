У Міноборони нагородили медика, який евакуював понад 600 поранених бійців АТО

Сьогодні, 29 листопада, в Міністерстві оборони України нагородили капітана медичної служби Андрія Садовника, який у складі 61 мобільного госпіталю протягом чотирьох діб евакуював понад 600 поранених та полонених українських військовослужбовців з Іловайського котла.

Зокрема, за виявлений героїзм під час виконання спеціальних завдань під час проведення АТО, зразкове виконання військового обов’язку, вірність Військовій присязі та військовий професіоналізм заступник Міністра оборони України — керівник апарату Петро Мехед вручив капітану медичної служби Андрію Садовнику заохочувальну відзнаку Міністерства оборони України медаль «Знак пошани».

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— Я перебував у складі групи, яка протягом чотирьох діб евакуйовувала та надавала допомогу тим, хто був поранений або потрапив до полону під час виходу сил АТО з оточення в районі Іловайська і Старобешево, — поділився спогадами капітан медичної служби Андрій Садовник. — У моїй колоні лікарем за фахом був лише я. Згодом в останній день евакуації мені допомагав земляк-одесит медик Юрій Марченко. Про нагороди тоді навіть не замислювався, прагнув лише допомогти своєму народу, своїй країні, в якій сьогодні доволі непроста ситуація, — додав лікар.

Окремі слова вдячності Петро Мехед висловив Народній артистці України Оксані Білозір, яка опікується проблемами звільнення наших військовослужбовців, яких незаконно утримують в полоні сепаратисти.

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— Сьогодні проводиться величезна робота, спрямована на звільнення наших військових, які опинилися в полоні. Ми робитимемо все залежне від нас, допоки не буде звільнено останнього нашого полоненого. Тож ми об’єдналися в одну велику групу «Патріот», яка поєднала в собі багато волонтерських рухів. Це буде новий прорив, нова сконцентрована робота, яка матиме важливі результати для нашої країни, — зазначила Народна артистка України співачка Оксана Білозір. — Андрій Садовник — це людина воїн, людина герой. Такі люди є прикладом для всіх українців. Я свого часу під час Афганської війни допомагала тим українцям, які нині є батьками тих молодих людей, які сьогодні захищають нашу незалежність, ​— додала співачка.