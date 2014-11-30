Сили АТО завдали 31 вогневого удару по позиціях бойовиків

20:20, 30 листопада 2014
Політика
0 0

В зоні АТО українські військові продовжують бій за Донецький аеропорт.

Силы АТО отббивают атаки на аэропорт \ Фото УНИАН

Як повідомляє прес-центр АТО, «станом на 18.00 терористи намагалися зробити 25 атак, використовуючи артилерійсько-мінометний вогонь при підтримці танків, триває битва за донецький аеропорт».

Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинули троє українських військових, 15 - поранено

У відповідь артилерія сил АТО завдала 31 вогневого удару по позиціях терористів.

«У зону ураження ворожої артилерії потрапили населені пункти: Сокільники, Кряківка, Кримський, Донецький, Артем, Нижньотепле, Піски, Авдіївка, Тоненьке, Опитное, Богданівка, Нікішино, Малоорлівка, Новоласпа, Миколаївка, Павлопіль», - йдеться в повідомленні.

Втрати серед цивільного населення Донецької і Луганської областей уточнюються.

Post by Прес-центр АТО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter