Сили АТО завдали 31 вогневого удару по позиціях бойовиків
20:20, 30 листопада 2014Політика
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В зоні АТО українські військові продовжують бій за Донецький аеропорт.
Сили АТО отббивают атаки на аеропорт \ Фото УНІАН
Як повідомляє прес-центр АТО, «станом на 18.00 терористи намагалися зробити 25 атак, використовуючи артилерійсько-мінометний вогонь при підтримці танків, триває битва за донецький аеропорт».
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У відповідь артилерія сил АТО завдала 31 вогневого удару по позиціях терористів.
«У зону ураження ворожої артилерії потрапили населені пункти: Сокільники, Кряківка, Кримський, Донецький, Артем, Нижньотепле, Піски, Авдіївка, Тоненьке, Опитное, Богданівка, Нікішино, Малоорлівка, Новоласпа, Миколаївка, Павлопіль», - йдеться в повідомленні.
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