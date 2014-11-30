При обстрілі бойовиками Попасної одна людина загинула і двоє поранені

Про це повідомив прес-секретар інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Також за його словами обстріл бойовиків не припинялися в районі Бахмутівської траси і поблизу сіл Трьохізбенка і Сокільники.

Під час вчорашнього обстрілу "Градами" міста Попасна поранення отримали двоє 78-річних пенсіонерів, ще один чоловік, 82-річний чоловік, від отриманих травм загинув, повідомив Андрій Лисенко.

Коментуючи ситуацію в населених пунктах східного регіону, прес-секретар РНБО зазначив, що за минулу добу бойовики так званої «ЛНР» вели обстріл з артилерії, мінометів і "Градів" низки населених пунктів у Луганській області, зокрема, населених пунктів Трьохізбенка, Гірниче, Кримське, Сокільники, Щастя, Вільхове, Попасна, Макарове, Станиця Луганська.

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«Найскладніша ситуація, як і раніше, зберігається в Станиці Луганській, яку терористи систематично обстрілювали з «Градів». В результаті прямих влучень снарядів і куль зайнялися і згоріли чотири будинки», - зазначив прес-секретар.