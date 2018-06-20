Головне – "не нашкодити": Жебрівський прокоментував своє призначення аудитором НАБУ

Павло Жебрівський пообіцяв докладати максимум зусиль, щоб «сумлінно й достойно» виконувати обов'язки.

Новий аудитор Національного антикорупційного бюро України від президента Павло Жебрівський прокоментував своє призначення.

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Як написав аудитор на своїй сторінці у Facebook, він докладе максимум зусиль, щоб «сумлінно й достойно» виконувати обов'язки та «виправдати очікування суспільства на очищення влади й подолання корупції».

«НАБУ – саме той орган, який має служити цій меті. Свою ж задачу у складі комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) НАБУ бачу у тому, щоб допомогти зробити цей орган максимально прозорим та ефективним. Головне у справі аудиту НАБУ - не нашкодити, щоб разом із водою не вихлюпнути немовля. Оцінку діяльності НАБУ зобов'язуюся проводити неупереджено, справедливо, безвідносно до політичних вподобань та підтекстів», – написав Жебрівський.

Як повідомляв УНІАН, напередодні президент України Петро Порошенко призначив екс-голову Донецької облдержадміністрації Павла Жебрівського аудитором Національного антикорупційного бюро.